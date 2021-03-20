Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 1/4 финала Кубка Англии.

В четвертьфинальном поединке Кубка Англии Эвертон сойдется в противостоянии с Манчестер Сити, который семимильными шагами движется к завоеванию очередного чемпионства АПЛ.

Эвертон — Манчестер Сити

Суббота, 20 марта, 19:30. Гудисон Парк, Ливерпуль. Главный арбитр — Майкл Оливер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

С приходом Карло Анчелотти на пост главного тренера полтора года назад Эвертон действительно начал прогрессировать, что доказывает борьба команды за еврокубковую зону в Премьер-лиге начиная с первого тура. Тем не менее, игра "ирисок" по-прежнему далека от идеала, ведь после успехов в матчах против клубов "большой шестерки" их вполне могут ожидать неудачи с главными аутсайдерами чемпионата.

Нестабильность — это, наверное, главная проблема сегодняшнего Эвертона. Одержав над Ливерпулем первую победу на Энфилде с 1999 года, подопечные Анчелотти минимально обыграли Саутгемптон и Вест Бромвич, но после этой серии из трех побед последовали два поражения, которые пришлись на матчи с Челси и Бернли. Неудача со вторыми вряд ли могла удивить болельщика, пристально следящего за чемпионатом Англии, ведь "ириски" уже ранее проваливались с Фулхэмом и Ньюкаслом — претендентами на вылет в Чемпионшип. Как ни странно, именно с амбициозными коллективами Эвертон зачастую демонстрирует себя с лучшей стороны. Вспомните только тот невероятный матч против Тоттенхэма, результат которого и привел мерсисайдцев в четвертьфинал Кубка Англии.

О Манчестер Сити в текущем сезоне было сказано довольно много, при чем далеко не всегда эти комментарии были положительного характера. Осенью Хосеп Гвардиола столкнулся с травмами центральных нападающих, из-за которых его команда была вдалеке даже от еврокубковой зоны, но тренерскому штабу в конечном итоге удалось адаптироваться к "подаркам" судьбы и кардинально изменить положение дел в свою пользу. Сегодня Манчестер Сити является безоговорочным лидером турнирной таблицы АПЛ. Имея отрыв от второго места в размере 14 очков, с каждым туром "горожане" приближаются к чемпионскому титулу, не оставляя никаких шансов своим конкурентами.

Помимо успехов в Премьер-лиге, футболисты Манчестер Сити продолжают участие в Лиге чемпионов, где они дошли до 1/4 финала по итогам двухматчевого противостояния с Боруссией М. Также они разыграют трофей Кубка английской лиги в финале с лондонским Тоттенхэмом. Удивительно, что в такой "пандемийный" сезон подопечным Хосепа Гвардиолы удается вести борьбу буквально на всех фронтах, при этом демонстрируя успехи. С конца ноября прошлого года Сити потерпел только одно поражение во всех турнирах, хотя это никак не повлияло на моральный дух команды. После недавней неудачи с Манчестер Юнайтед "горожане" одержали три победы подряд и, по всей видимости, они не планируют останавливаться на достигнутом. Тем более, будущий соперник испытывает кадровые проблемы (как минимум, у Эвертона сыграет третий вратарь), которыми Манчестер Сити и должен будет воспользоваться.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,31, тогда как потенциальный успех Эвертона оценивается невероятным показателем 10,5. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,70.

Не сыграют: Хамес, Дукуре, Пикфорд, Делф, Ольсен, Гбамен — ...

прогноз 1:3

Никита Евтушенко, Football.ua