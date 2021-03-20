Англия

Испанский полузащитник может переехать в АПЛ.

Сауль Ньигес не пользуется большим спросом на трансферном рынке — им заинтересовался только Манчестер Юнайтед, сообщает La Razon.

К тому же, как утверждает источник, "красные дьяволы" не собираются разбрасываться деньгами в погоне за испанцем.

Манчестер Юнайтед готов отдать за футболиста сборной Испании не более 43 миллионов фунтов (60 миллионов долларов).

Соглашение между Саулем и Атлетико действительно до лета 2026 года, а сумма отступных составляет 150 миллионов евро.

Напомним, что Бавария совершала попытки трансфера Сауля в прошлое летне-осеннее трансферное окно.