Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка АПЛ.

В матче 29-го тура английской Премьер-лиги Брайтон на своем поле уверенно обыграл Ньюкасл со счетом 3:0.

Счет в матче был открыт под самый перерыв, когда в компенсированное время арбитром отметился Троссард, успех которого во втором тайме подкрепили Кэлбек и Мопе.

Обзор матча:

Брайтон — Ньюкасл 3:0

Голы: Троссард, 45+3, Уэлбек, 51, Мопе, 68

Брайтон: Санчес — Уайт, Велтман, Данк — Биссума, Модер (Проппер, 89), Гросс, Лаллана, Троссард (Мак Аллистер, 79) - Уэлбек (Зекири, 83), Мопе.

Ньюкасл: Дубравка — Манкильо, Кларк, Лассельс, Дамметт — Хэйден (Хендрик, 45), Уиллок (Мерфи, 62), Фрэйзер, Шелви — Альмирон (Лонгстафф, 76) — Жоэлинтон.

Предупреждения: Дамметт