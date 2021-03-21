Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка АПЛ.
Брайтон - Ньюкасл, Getty Images
21 марта 2021, 10:23
В матче 29-го тура английской Премьер-лиги Брайтон на своем поле уверенно обыграл Ньюкасл со счетом 3:0.
Счет в матче был открыт под самый перерыв, когда в компенсированное время арбитром отметился Троссард, успех которого во втором тайме подкрепили Кэлбек и Мопе.
Обзор матча:
Брайтон — Ньюкасл 3:0
Голы: Троссард, 45+3, Уэлбек, 51, Мопе, 68
Брайтон: Санчес — Уайт, Велтман, Данк — Биссума, Модер (Проппер, 89), Гросс, Лаллана, Троссард (Мак Аллистер, 79) - Уэлбек (Зекири, 83), Мопе.
Ньюкасл: Дубравка — Манкильо, Кларк, Лассельс, Дамметт — Хэйден (Хендрик, 45), Уиллок (Мерфи, 62), Фрэйзер, Шелви — Альмирон (Лонгстафф, 76) — Жоэлинтон.
Предупреждения: Дамметт