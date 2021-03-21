Англия

Лондонцы преобразились при новом наставнике.

Лондонский Челси в рамках четвертьфинала Кубка Англии обыграл Шеффилд Юнайтед и вышел в полуфинал турнира (2:0).

При Томасе Тухеле "пенсионеры" не проигрывают уже 14 матчей, при этом выиграв 10 из них.

Более того, Челси не пропустил в 12 из 14 противостояний.

Их серия матчей на ноль продолжается уже семь игр. Это их лучшая серия за последние 16 лет. В 2005 году они также не пропускали семь матчей.

Отметим, что клубный рекорд Челси по матчам на ноль был установлен в далеком 1905 году — 9 игр.

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