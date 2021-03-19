Голкипер "шпор" высказался о поражении в еврокубковой встрече.
Уго Льорис, getty images
19 марта 2021, 21:37
Голкипер Тоттенхэма Уго Льорис прокомментировал вылет команды из Лиги Европы от загребского Динамо.
"Это просто позор. Я надеюсь, что все, кто был в раздевалке, почувствовали свою ответственность за провал. Команда просто отражает то, что происходит внутри клуба.
Того, как мы играем, недостаточно. В прошлом у нас были хорошие моменты, потому что мы чувствовали единство команды. Не уверен, что это есть сейчас", — цитирует французского голкипера Goal.
Ранее главный тренер загребского Динамо Дамир Крзнар прокомментировал победу над Тоттенхэмом.
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