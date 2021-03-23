ЧМ-2022. Отбор

Капитан французской сборной поделился ожиданиями от игры.

Вратарь и капитан сборной Франции Уго Льорис пообщался с прессой накануне первого матча квалификации к чемпионату мира-2022 против сборной Украины.

"Мы анализировали действия украинской сборной, просматривая ее матчи в Лиге наций против Германии и Испании. Украинцы показали качественный футбол.

Думаю, что победа над Украиной со счетом 7:1 не отображает настоящего уровня нашего соперника. Тогда множество игроков заразилось COVID-19.

Впрочем, несмотря ни на что, нам важно хорошо стартовать в отборе. Поэтому постараемся только победить", — цитирует Льориса УАФ.

Матч Франция — Украина состоится 24 марта. Начало — в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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