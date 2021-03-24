Англия

Николас Иван Гонсалес может сменить немецкий чемпионат на английский.

Нападающий Штутгарта Николас Гонсалес может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Sky Sports.

По информации источника, в услугах 22-летнего аргентинца заинтересован Тоттенхэм, который может попробовать приобрести футболиста в летнее трансферное окно.

Отмечается, что руководство лондонского клуба уже давно следит за аргентинцем и видит в нем замену Гарету Бэйлу, с которым предстоящим летом заканчивается арендное соглашение.

Гонсалес перебрался в Штутгарт в 2018 году за 8,5 млн евро, а теперь "швабы" готовы расстаться с футболистом за 30 млн евро.

В нынешнем сезоне Гонсалес провел 15 поединков, в которых он забил шесть голов и отдал две голевые передачи.

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