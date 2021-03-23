Англия

Валлиец рассказал о своих планах на ближайшее будущее.

Форвард Реала, выступающий на правах аренды за Тоттенхэм, Гарет Бэйл заявил, что планирует вернуться в мадридский клуб.

"Моим планом было провести сезон в Тоттенхэме, а после Евро вернуться в Реал и отыграть еще год там.

Главная причина моего перехода в Тоттенхэм в этом году – желание играть в футбол и в результате попасть на Евро в хорошей форме. Это было на первом месте", — цитирует валлийца Marca.

В текущем сезоне 31-летний нападающий сыграл 12 матчей за "шпор", в которых отметился 5-ю голами и 2-я результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Зидан против возвращения Бэйла в мадридский Реал.

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