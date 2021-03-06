Испания

Французский специалист не рассчитывает на валлийского футболиста.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан не заинтересован в возвращении валлийского нападающего Гарета Бэйла. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, французскому специалисту все равно, как проявит себя 31-летний валлиец в составе Тоттенхэма, где он выступает на правах аренды. Дорога для него в мадридский клуб закрыта.

Отмечается, что Зидан не хочет видеть Бэйла в своей команде, так как считает, что футболист разрушит атмосферу в раздевалке команды.

В нынешнем сезоне Бэйл провел 21 поединок, в которых забил восемь голов и отдал три ассиста. При этом пять голов он забил в последних пяти матчах в футболке "шпор".

Напомним, действующий контракт Бэйла с мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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