Англия

Стали известны сроки проведения следующего сезона чемпионата Англии.

Следующий сезон английской Премьер-лиги стартует 14 августа 2021 года, сообщает пресс-служба чемпионата Англии.

Также уже известно, что финальный тур АПЛ пройдет 22 мая 2022 года. В этот день все матчи стартуют одновременно.

Напомним, текущий сезон АПЛ должен завершиться 23 мая, после его старта 12 сентября прошлого года.

В настоящее время Манчестер Сити уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая Манчестер Юнайтед на 14 очков, но у "красных дьяволов" есть одна в запасе. Еще на один балл отстает Лестер.

Ранее сообщалось, что матчи АПЛ не входят в список тестовых мероприятий по возвращению фанатов.

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