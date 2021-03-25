Англия

АПЛ пытается добиться разрешения на присутствие публики на двух последних турах чемпионата.

Клубы английской Премьер-лиги не будут участвовать в тестовых мероприятиях, связанных с возвращением болельщиков на стадионы в следующем месяце, поскольку правительство не хочет давать некоторым командам несправедливое преимущество в концовке сезона. Об этом сообщает The Times.

Финал Кубка Англии на стадионе Уэмбли и чемпионат мира по снукеру в Шеффилде по-прежнему входят в группу мероприятий, планируемых правительством для проверки безопасного возвращения фанатов.

В рамках третьего этапа правительственной дорожной карты по ослаблению ограничений, АПЛ планирует принять до 10 тысяч фанатов на каждом матче двух последних туров чемпионата в мае, при этом каждый клуб проведет одну домашнюю игру с болельщиками на трибунах.

По информации источника, несколько топ-клубов АПЛ предложили провести тестовые матчи в следующем месяце, но одобрения от правительства они не получили.

ФА надеется, что финал Кубка английской лиги между Манчестер Сити и Тоттенхэмом — 25 апреля можно будет использовать в качестве тестового мероприятия. Изначально игра должна была пройти 28 февраля, но она была перенесена на более поздний срок в надежде на присутствие фанатов.

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