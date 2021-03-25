Англия

Легендарный полузащитник Манчестер Юнайтед может получить работу в Шотландии.

Селтик рассматривает возможность приглашения Роя Кина на пост главного тренера, сообщает Football Insider.

Как утверждает источник, переговоры между 49-летним ирландцем и шотландским клубом уже начались.

Примечательно, что последний тренерский опыт в карьере Кина был аж десять лет назад в Ипсвич Таун. После этого он несколько раз работал ассистентом главного тренера в Астон Вилле и сборной Ирландии.

Напомним, что Мареска — основной претендент на пост главного тренера Селтика.

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