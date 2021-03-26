Англия

Испанский полузащитник может перебраться в АПЛ.

Манчестер Юнайтед нацелился на полузащитника Атлетико Маркоса Льоренте, сообщает испанское издание AS.

Как утверждает источник, "красные дьяволы" готовы выложить за футболиста порядка 80 миллионов евро.

По предыдущей информации английский клуб собирался сделать акцент на оборонительной линии, но, видимо, Манчестер Юнайтед готов усилить и другие позиции.

В текущем сезоне Льоренте провел 36 поединков, в которых отметился 10 голами и девятью результативными передачами.

Напомним, что Манчестер Юнайтед хочет задействовать ван де Беека в переговорах с Боруссией Д.