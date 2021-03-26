"Молотобойцы" хотят усилить фланг атаки.
Вест Хэм собирается подписать нападающего Динамо Загреб Мислава Оршича, сообщает портал Football Insider.
Как утверждает источник, "молотобойцам" придется выдержать конкуренцию со стороны Арсенала, который уже вступил в переговоры по футболисту.
Интерес к своей персоне хорватский футболист подогрел выступлением в Лиге Европы, когда он отметился хет-триком, что привело к вылету Тоттенхэма.
В текущем сезоне Мислав Оршич провел 36 поединков, в которых отметился 19 голами и восемью результативными передачами.
На Football.ua доступны голы хорватского вингера в ворота Тоттенхэма в ответном поединке 1/8 Лиги Европы.