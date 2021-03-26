Англия

"Молотобойцы" хотят усилить фланг атаки.

Вест Хэм собирается подписать нападающего Динамо Загреб Мислава Оршича, сообщает портал Football Insider.

Как утверждает источник, "молотобойцам" придется выдержать конкуренцию со стороны Арсенала, который уже вступил в переговоры по футболисту.

Интерес к своей персоне хорватский футболист подогрел выступлением в Лиге Европы, когда он отметился хет-триком, что привело к вылету Тоттенхэма.

В текущем сезоне Мислав Оршич провел 36 поединков, в которых отметился 19 голами и восемью результативными передачами.

На Football.ua доступны голы хорватского вингера в ворота Тоттенхэма в ответном поединке 1/8 Лиги Европы.