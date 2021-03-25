Норвежец не смог доиграть поединок до конца.
Мартин Эдегор, getty images
25 марта 2021, 11:24
Хавбек Реала, выступающий на правах аренды за Арсенал, Мартин Эдегор травмировался в матче квалификации ЧМ-2022 сборной Норвегии с Гибралтаром.
Полузащитника заменили в перерыве в связи с повреждением.
Главный тренер норвежцев Столе Сольбаккен после матча отметил, что травма не носит серьезного характера, и Эдегор может сыграть с командой Турции во вторник.
Ранее сообщалось, что сборная Норвегии провела флешмоб по борьбе за права людей в Катаре перед матчем против Гибралтара.
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