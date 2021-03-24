Англия

Норвежец рассказал о своих приоритетах.

Полузащитник Реала, выступающий на правах аренда за Арсенал, Мартин Эдегор, высказался о своем будущем.

"Я уже повторял, что мне нужна стабильность, но пока я не смог ее найти. Я думаю, что это очень важно.

Здесь я счастлив и получаю удовольствие. Мне тут нравится, и сейчас мое внимание сосредоточено на том, чтобы завершить сезон, а там посмотрим.

Контракт с Арсеналом рассчитан до конца сезона. Посмотрим, что произойдет летом. Я не отказываюсь от своих слов: ключевое для меня – стабильность и развитие", – приводит слова Эдегор Football.London со ссылкой на интервью VG.

Ранее сообщалось, что Арсенал попытается выкупить Эдегора у Реала в конце сезона.

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