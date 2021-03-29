Англия

"Ириски" готовы расстаться с колумбийским защитником.

Эвертон готов отпустить центрального защитника Йерри Мину в ближайшее трансферное окно, сообщает Football Insider.

Источник утверждает, что "ириски" благодаря уходу колумбийского футболиста пытаются расчистить место для новых футболистов.

Одной из целей Эвертона будет Калиду Кулибали, с которым Карло Анчелотти уже работал в Наполи, и будет очень рад его подписанию.

В текущем сезоне Йерри Мина провел 24 поединка, в которых отметился тремя результативными ударами.

Напомним, что ранее на защитника претендовали Реал Сосьедад, Бетис и Валенсия.