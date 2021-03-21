Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка Кубка Англии.

В четвертьфинальном матче Кубка Англии Манчестер Сити смог обыграть Эвертон (2:0) и выйти в полуфинал турнира.

Победу подопечным Хосепа Гвардиолы принесли забитые мячи в исполнении Илкая Гюндогана и Кевина Де Брюйне в заключительной части матча.

В этом матче в стартовом составе вышел украинский футболист Александр Зинченко, который не только провел весь поединок, но и стал лучшим игроком по версии SofaScore.

Обзор матча:

Эвертон — Манчестер Сити 0:2

Голы: Гюндоган, 84, Де Брюйне, 90.

Эвертон: Виржиниа — Холгейт (Ивоби, 87), Мина, Годфри — Коулмэн, Гомеш, Аллан, Динь — Сигурдссон — Кальверт-Льюин, Ришарлисон.

Ман Сити: Штеффен — Уокер, Ляпорт, Диаш, Зинченко — Силва (Марез, 64), Фернандиньо, Гюндоган (Родри, 89), Стерлинг (Де Брюйне, 79), Жезус, Фоден.

Предупреждения: Аллан, 23, Гомеш, 75 — Фернандиньо, 57.