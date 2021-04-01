Англия

Норвежский хавбек впервые получил данную награду в лондонском клубе.

Атакующий полузащитник Мартин Эдегор стал лучшим футболистом Арсенала по итогам прошлого месяца. Об этом сообщает официальный сайт "канониров".

22-летний норвежец принял участие во всех пяти матчах марта и стал автором двух мячей, один из которых стал для него дебютным в футболке клуба из Северного Лондона. В опросе среди болельщиков Мартин набрал более половины всех голосов.

Стоит отметить, что данная награда стала для Эдегора стала первой в Арсенале, игроком которого он стал в зимнее трансферное окно, перейдя из мадридского Реала на правах арендного соглашения.

Ранее сообщалось, что предстоящим летом боссы Арсенала проведут встречу с руководством Реала, чтобы обсудить трансфер норвежского плеймейкера на постоянной основе.