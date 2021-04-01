"Молотобойцам" не очень везет в этом сезоне.
Игроки Вест Хэма, getty images
01 апреля 2021, 19:59
Вест Хэм в текущем сезоне возглавил несколько необычный рейтинг, чаще других в ТОП-5 европейских чемпионатов попадая в каркас ворот.
Как сообщает Whoscored, на счету "молотобойцев" 19 попаданий в штанги перекладины.
Отметим, что несмотря на это, Вест Хэм после 29 матчей набрал 49 баллов и находится на пятой строчке турнирной таблицы.
Напомним, что ранее к тренировкам с лондонской командой вернулся наш соотечественник Андрей Ярмоленко.