Англия

"Молотобойцам" не очень везет в этом сезоне.

Вест Хэм в текущем сезоне возглавил несколько необычный рейтинг, чаще других в ТОП-5 европейских чемпионатов попадая в каркас ворот.

Как сообщает Whoscored, на счету "молотобойцев" 19 попаданий в штанги перекладины.

Отметим, что несмотря на это, Вест Хэм после 29 матчей набрал 49 баллов и находится на пятой строчке турнирной таблицы.

Напомним, что ранее к тренировкам с лондонской командой вернулся наш соотечественник Андрей Ярмоленко.