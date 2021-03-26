Специалист высказался о чешском хавбеке.
Томаш Соучек, getty images
26 марта 2021, 10:22
Тренер Вест Хэма Стюарт Пирс поделился мыслями об интересе Манчестер Юнайтед к полузащитнику "молотобойцев" Томашу Соучеку.
"Он счастлив здесь и никуда не уходит. Это точно. Он великолепен здесь. Его приобрели в январе прошлого года, и с тех пор он выступает блестяще.
У Томаша прекрасное отношение к работе, он трудиться даже в свои выходные. Работать с ним — истинное удовольствие. Это футболист высшего качества. Он и Владимир Цоуфал, два чешских парня, просто великолепны.
Соучек прекрасно действует и в своей штрафной и у ворот соперника", — цитирует специалиста talkSPORT.
Ранее сообщалось, что на Томаша Соучека нацелилась Барселона.
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