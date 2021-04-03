Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg представляют вашему вниманию анонс матча 30-го тура чемпионата Англии.

Внутренние чемпионаты возвращаются на наши телевизионные экраны после международной паузы на матчи сборных, поэтому мы продолжаем традиционно анонсировать поединки английской Премьер-лиги. Так, в рамках 30-го тура чемпионата Англии Арсенал проведет домашний поединок против Ливерпуля.

Арсенал — Ливерпуль

Суббота, 3 апреля, 22:00. Эмирейтс, Лондон. Главный арбитр — Мартин Аткинсон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Арсенал продолжает защищать свой статус одной из самых неоднозначных команд текущего сезона АПЛ. Причина в том, что подопечные Микеля Артеты умеют упускать положительные для себя результаты даже в тех матчах и моментах, где это мало кто может ожидать. Это непосредственно отображается на нынешнем положении команды в турнирной таблице чемпионата Англии. Девятая строчка вряд ли может удовлетворить требования болельщиков "канониров", однако отрицать факт прогресса команды при испанском коуче в игровом плане могут только ярые скептики.

Ни для кого не является секретом, что клуб из Северного Лондона ныне пребывает в процессе перестройки состава, что выливается в весьма нестабильные выступления и результаты. На фоне всех тех плюсов и прогресса, начавшегося в декабре прошлого года, Арсенал по-прежнему может обыграть сам себя из-за собственных же ошибок, даже если соперник не представляет особой угрозы в атакующей фазе. Два матча с Бернли, Вулверхэмптон, ответная встреча с Олимпиакосом в ЛЕ... Таких примеров много. Чего только стоит последний матч "пушкарей" против Вест Хэма, когда подопечные Микеля Артеты включились в игру только при счете 0:3 в пользу "молотобойцев", но в конечном итоге сумели совершить камбэк и добавить в свой актив один пункт.

Что касается Ливерпуля, в статусе действующего чемпиона "красные" в декабре прошлого года занимали первую строчку, ментально заявляя всем о своих амбициях повторить прошлогодний успех, но по ряду причин подопечные Юргена Клоппа вошли в кризисный период и сегодня занимают скромную седьмую строчку в турнирной таблице. Главными причинами такого стремительного регресса мерсисайдцев стали систематические травмы игроков оборонительной линии и слишком интенсивный футбол Клоппа, с которым в "пандемийный" сезон смогли без проблем справиться далеко не все игроки Ливерпуля.

Понятно, что главным приоритетом тренерского штаба Юргена Клоппа, учитывая плачевную ситуацию в Премьер-лиге, стали выступления в Лиге чемпионов. В своем предпоследнем матче АПЛ Ливерпуль, можно сказать, потерпел сенсационное поражение от аутсайдера Фулхэма, однако после этого "красные" сумели немного реабилитироваться благодаря минимальной победе над Вулверхэмптоном. Нет никаких сомнений, что мерсисайдцы попытаются развить свой успех в предстоящей встрече на Эмирейтс, но и игроки Арсенала будут только рады воспользоваться пробелами в центральной зоне обороны соперника, если, конечно, не подкачает реализация моментов.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 2,26, тогда как потенциальный успех Арсенала оценивается показателем 3,15. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,65.

Не сыграют: Давид Луис — Матип, Ван Дейк, Гомес, Хендерсон.

Под вопросом: Сака, Смит-Роу, Джака — Келлехер, Фирмино.