Англия

Форвард останется с "лисами" до лета 2024 года.

Нападающий Келечи Ихеаначо и Лестер решили продлить сотрудничество до июня 2024 года — сообщил официальный сайт клуба.

"Я счастлив, я в восторге, это великий момент! – прокомментировал сделку 24-летний нигерийский нападающий. – Лестер — моя семья, и я рад, что останусь здесь еще на долгие годы".

Ихеаначо пришел в Лестер из Манчестер Сити в 2017 году и с тех пор провел 117 матчей во всех турнирах, забив 32 мяча.

В нынешнем сезоне на счету Келечи 28 матчей во всех турнирах (12 голов).

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