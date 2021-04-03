Форвард останется с "лисами" до лета 2024 года.
Келечи Ихеаначо, Getty Images
03 апреля 2021, 12:30
Нападающий Келечи Ихеаначо и Лестер решили продлить сотрудничество до июня 2024 года — сообщил официальный сайт клуба.
"Я счастлив, я в восторге, это великий момент! – прокомментировал сделку 24-летний нигерийский нападающий. – Лестер — моя семья, и я рад, что останусь здесь еще на долгие годы".
Ихеаначо пришел в Лестер из Манчестер Сити в 2017 году и с тех пор провел 117 матчей во всех турнирах, забив 32 мяча.
В нынешнем сезоне на счету Келечи 28 матчей во всех турнирах (12 голов).
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