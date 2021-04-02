Англия

Нигерийский форвард получил награду по итогам марта 2021 года.

Нападающий Лестера Келечи Ихеаначо признан лучшим футболистом марта в английской Премьер-лиге-2020/21. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Нигерийский форвард в прошлом месяце забил пять голов за "лис" в рамках высшего дивизиона Англии, чем помог своей команде одержать две победы и одну ничью.

Келечи Ихеаначо — четвертый футболист из Нигерии в истории, которому удалось стать лучшим игроком месяца в Премьер-лиге. Также он стал первым футболистом Лестера после Джейми Варди с октября 2019 года, который получил данную награду.

В текущем сезоне 24-летний форвард провел в футболке "лис" 28 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 12 голов и отдать 5 результативных передач.

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