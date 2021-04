Нападающий Лестера Келечи Ихеаначо признан лучшим футболистом марта в английской Премьер-лиге-2020/21. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Нигерийский форвард в прошлом месяце забил пять голов за "лис" в рамках высшего дивизиона Англии, чем помог своей команде одержать две победы и одну ничью.

3️⃣ matches, 5️⃣ goals



Your @EASPORTSFIFA Player of the Month is @67Kelechi 🌟#PLAwards pic.twitter.com/IN9etLZhu7