Англия

Команда Марсело Бьелсы поднялась на десятое место в АПЛ.

В поединке 30-го тура английской Премьер-лиги Лидс на своем поле одержал минимальную победу над Шеффилдом Юнайтед со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на 12-й минуте усилиями Джека Харрисона, а гости ответили результативным ударом Бена Осборна в концовке первого тайма. Победу хозяевам принес Фил Ягелка, который срезал мяч в собственные ворота в начале второго тайма.

После 30 игр Лидс набрал 42 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице АПЛ, а у Шеффилда 14 баллов и последняя строчка.

Лидс — Шеффилд Юнайтед 2:1

Голы: Харрисон, 12, Ягелка, 49 (автогол) — Осборн, 45+2

Лидс: Меслие — Алиоски, Купер, Льоренте, Эйлинг — Филлипе — Харрисон, Робертс (Клих, 81), Даллас (Кох, 90+3), Рафинья — Бэмфорд (Родриго, 65)

Шеффилд Юнайтед: Рамсдейл — Стивенс, Ягелка, Богл (Брюстер, 73) — Осборн, Флек, Норвуд (Берк, 65), Ландстрем, Болдок (Ампаду, 45) — Макберни (Иган, 77), Макголдрик

Предупреждения: Родриго — Ландстрем, Макголдрик