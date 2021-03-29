Нидерланды. Новость
Обе команды хотят пополниться молодым талантом.
Чуквунонсо Мадуеке, getty images
29 марта 2021, 22:59
Бавария и Лидс Юнайтед собираются подписать Чуквунонсо Мадуеке в ближайшее трансферное окно, сообщает Evening Standard.
Источник утверждает, что "павлины" сделали запрос относительно возможного перехода молодого полузащитника.
Также интерес к 19-летнему английскому футболисту проявляет и Кристал Пэлас.
В текущем сезоне Чуквунонсо Мадуеке провел 27 поединков, в которых отметился девятью голами и восемью результативными передачами.
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