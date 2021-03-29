Нидерланды. Новость

Обе команды хотят пополниться молодым талантом.

Бавария и Лидс Юнайтед собираются подписать Чуквунонсо Мадуеке в ближайшее трансферное окно, сообщает Evening Standard.

Источник утверждает, что "павлины" сделали запрос относительно возможного перехода молодого полузащитника.

Также интерес к 19-летнему английскому футболисту проявляет и Кристал Пэлас.

В текущем сезоне Чуквунонсо Мадуеке провел 27 поединков, в которых отметился девятью голами и восемью результативными передачами.

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