Известны стартовые составы на принципиальный матч между Арсеналом и Ливерпулем.
getty images
03 апреля 2021, 21:45
В 22:00 стартует поединок 30 тура АПЛ Арсенал — Ливерпуль. Вашему вниманию стартовые составы.
Арсенал: Лено — Чемберс, Холдинг, Габриэль, Тирни — Партей, Себальос — Пепе, Эдегор, Обамеянг — Ляказетт.
Запасные: Беллерин, Виллиан, Мари, Мартинелли, Нельсон, Нкетиа, Райан, Соареш, Эль-Ненни.
Ливерпуль: Алисон — Александер-Арнольд, Кабак, Филиппс, Робертсон - Тьяго, Фабиньо, Милнер — Салах, Фирмино, Мане.
Запасные: Адриан, Вейналдум, Джонс, Жота, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Уильямс, Цимикас, Шакири.