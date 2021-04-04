Англия

Это уже пятая травма бразильского защитника в текущем сезоне.

Помимо того, что лондонский Арсенал получил болезненное поражение на своем поле от Ливерпуля в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги (0:3), Микель Артета получил после игры тревожные новости относительно кадровой обоймы своей команды.

Арсенал — Ливерпуль 0:3 Видео голов и обзор матча

В беседе с журналистом информационного ресурса ESPN Джеймсом Олли, наставник "канониров" поделился информацией о состоянии бразильского центрального защитника Давида Луиса, который был вынужден пропустить отчетный поединок из-за "небольшого повреждения".

Как оказалось, проблемы у футболиста Артеты оказались куда серьезнее, и теперь его сроки восстановления сдвигаются не неопределенный срок из-за необходимости залечивать травму колена. "Выбыл на несколько недель", — так сказал главный тренер Арсенала, по словам журналиста.

Однако, Микель Артета не смог утвердительно ответить на вопрос о необходимости проводить хирургическое вмешательство для устранения проблем с коленом у футболиста, что может серьезно увеличить сроки его восстановления.

Стоит лишь отметить, что по ходу текущего сезона Давид Луис уже отсутствовал из-за повреждения шеи, подколенного сухожилия и травмы головы, в общей сложности пропустив 37 дней, на которые пришлись девять матчей его команды.

Следующая игра лондонского Арсенала пройдет на поле главного аутсайдера — Шеффилд Юнайтед.