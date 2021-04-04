Англия

Вашему вниманию ключевые моменты встречи.

Ливерпуль уверенно обыграл в гостях Арсенал в матче 30-го тура АПЛ.

Ключевым в поединке стал выход Жоты на 61-ой минуте. Уже через 180 секунд португалец размочил счет.

Сразу вдогонку влетел второй мяч в ворота Лено. Салах поборолся с Габриэлем, который превосходит его по габаритам, и забил свой 18-й гол в сезоне, выйдя на передовую позицию в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Мохамед через несколько минут мог ставить точку в матче, но не переиграл голкипера лондонской команды. Впрочем, на 82-ой минуте Жота сделал то, что не удалось египтянину. Португалец вколотил мяч в сетку после ошибки "канониров" в обороне и великолепной реакции своих партнеров.

Вашему вниманию видео голов и обзор данной встречи:

Арсенал — Ливерпуль 0:3

Голы: Жота 64, 82, Салах 68.

Арсенал: Лено — Чамберс, Холдинг, Габриэл, Тирни (Соареш 45+1) — Томас, Себальйос (Ельнени 58) — Пепе, Одегорд, Обамеянг (Мартинелли 77) — Лаказетт.

Ливерпуль: Алиссон — Александр-Арнольд, Филлипс, Кабак (Уильямс 84), Робертсон (Жота 61) — Алькантара, Фабинью, Милнер — Салах, Фирмино (Вейналдум 78), Мане.

Предупреждения: Габриел 90+1 — Жота 73.

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