Англия

Коуч рассказал о тяжелом поединке.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал результативную ничью с Ньюкаслом (2:2).

"В АПЛ играют в футбол очень высокого уровня. Это сложная лига. Если ты не готов показать, что можешь играть также, становится очень тяжело. К нестабильности привели наши ошибки в защитной линии. В первом тайме мы полностью контролировали матч, да и во втором, владея мячом, проблем не испытывали. Мы могли забить еще как минимум дважды

Наши оппоненты не сдались сегодня. Ну не получается забивать в каждой игре три, пять голов. Когда выходишь на чужом поле и забиваешь дважды... Сложно ожидать, чтобы в каждом матче было обилие голов, обычно это невозможно".

"Но знаете, ведь дело не только в ошибках в обороне. Бывают ситуации, когда мы владеем мячом, но я уже знаю, что ситуация завершится тем, что этот мяч окажется в руках у Льориса.

Мы сами себе порой создаем проблемы и даем соперникам шанс довести игру до положительного результата", — сказал Моуриньо.

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