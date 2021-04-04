Форвард сборной Англии сравнялся с Джермейном Дефо.
Харри Кейн, getty images
04 апреля 2021, 19:38
В рамках 31-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм на выезде не сумел переиграть Ньюкасл (2:2).
Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн отметился дублем в данной игре. Таким образом он вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров АПЛ.
На его счету теперь 162 мяча в турнире. Он делит восьмую строчку с Джермейном Дефо, у которого также 162 мяча. До Робби Фаулера остался всего один гол.
1. Алан Ширер – 260 голов;
2. Уэйн Руни – 208;
3. Энди Коул – 187;
4. Серхио Агуэро – 181;
5. Фрэнк Лэмпард – 177;
6. Тьерри Анри – 175;
7. Робби Фаулер – 163;
8-9. Харри Кейн – 162;
8-9. Джермейн Дефо – 162.
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