Англия

Форвард сборной Англии сравнялся с Джермейном Дефо.

В рамках 31-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм на выезде не сумел переиграть Ньюкасл (2:2).

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн отметился дублем в данной игре. Таким образом он вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров АПЛ.

На его счету теперь 162 мяча в турнире. Он делит восьмую строчку с Джермейном Дефо, у которого также 162 мяча. До Робби Фаулера остался всего один гол.

1. Алан Ширер – 260 голов;

2. Уэйн Руни – 208;

3. Энди Коул – 187;

4. Серхио Агуэро – 181;

5. Фрэнк Лэмпард – 177;

6. Тьерри Анри – 175;

7. Робби Фаулер – 163;

8-9. Харри Кейн – 162;

8-9. Джермейн Дефо – 162.

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