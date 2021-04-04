Англия

Футболист, по всей вероятности, не покинет "шпор".

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо заявил, что форвард Харри Кейн не покинет клуб до окончания контракта.

"Мы даже не обсуждали с Харри его будущее. Он трудится каждый день усерднее. Он — профессионал и преданный команде игрок. Мне с ним незачем говорить о будущем.

Нам незачем обсуждать его уход. У него еще действующий контракт на три года. Если только он сам не захочет поговорить со мной об этом – но пока он по этому поводу ко мне не обращался", — цитирует португальца beIN Sports.

В текущем сезоне на счету Кейна 41 матч за "шпор" во всех турнирах, в которых он забил 29 голов.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити попробует подписать Кейна в случае неудачи с трансфером Холанда.

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