Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В рамках 30-го тура английской Премьер-лиги Саутгемптон приминал на своем поле Бернли и сумел совершить камбэк после двух пропущенных мячей.

Уступая соперникам 0:2 уже к 28-й минуте, подопечным Ральфа Хазенхюттля удалось вернуть равновесие в счете еще в первом тайме, а уже после перерыва Редмонд забил гол, который стал для Саутгемптона победным.

Видео голов и обзор матча:

Саутгемптон - Бернли 3:2

Голы: Армстронг, 31, Ингс, 42, Редмонд, 66 — Вуд, 12 (с пенальти), Выдра, 28

Саутгемптон: Форстер — Уокер-Питерс, Беднарек, Вестергор, Бертран — Армстронг (Салису, 79), Уорд-Проуз, Диалло, Уолкотт (Дженепо, 87) — Ингс (Адамс, 86), Редмонд

Бернли: Поп — Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс (Тэйлор, 33), Гудмундссон (Ричардсон, 90), Вествуд, Браунхилл, МакНил — Выдра (Родригес, 78), Вуд