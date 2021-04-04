Англия

Подошел к концу очередной поединок АПЛ.

Саутгемптон приминал Бернли в матче 30-го тура английской Премьер-лиги.

Гости открыли счет уже на 12-й минуте встречи благодаря успешно реализованному пенальти в исполнении Вуда. В середине второго тайма форвард Бернли Выдра удвоил преимущество своей команды.

Хозяева "проснулись" лишь по истечении получаса: Армстронг отыграл один гол на 31-й минуте матча, а спустя 11 минут Ингс уравнял цифры на табло.

Во втором тайме Саутгемптон продолжил владеть инициативой и усилиями Редмонда сумел выйти вперед. 3:2.

По итогу встречи Саутгемптон с 36-ю очками поднялся на 13-ю строчку турнирной таблицы. Бернли же продолжил свое пребывание на 15-м месте, имея в активе 33 балла.

Саутгемптон - Бернли 3:2

Голы: Армстронг, 31, Ингс, 42, Редмонд, 66 — Вуд, 12 (с пенальти), Выдра, 28

Саутгемптон: Форстер — Уокер-Питерс, Беднарек, Вестергор, Бертран — Армстронг (Салису, 79), Уорд-Проуз, Диалло, Уолкотт (Дженепо, 87) — Ингс (Адамс, 86), Редмонд

Бернли: Поп — Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс (Тэйлор, 33), Гудмундссон (Ричардсон, 90), Вествуд, Браунхилл, МакНил — Выдра (Родригес, 78), Вуд

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