Англия

Футболиста не пускают назад в Великобританию из-за жестких ограничений.

Защитник Манчестер Юнайтед Эрик Байи не сможет помочь своей команде в ближайших поединках, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 26-летний ивуариец сдал положительный тест на коронавирус в расположении национальной команды. Из-за этого футболиста не пускают назад в Великобританию.

Также отмечается, что Байи сможет сразу вернуться в Англию, как только сдаст отрицательный тест на коронавирус.

В нынешнем сезоне Байи провел 35 поединков, в которых забил 12 мячей и отдал 9 ассистов.

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