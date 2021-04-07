Англия

Футболист может оказаться в другом английском клубе.

Защитник немецкого Лейпцига Ибраима Конате заинтересовал английский Манчестер Юнайтед.

Как сообщает Eurosport, Юнайтед ищет варианты замены ивуарийца Эрика Байи, который может перейти в другой клуб грядущим летом.

Ранее уже сообщалось, что 21-летний француз прошел медосмотр для другого английского клуба — Ливерпуля, однако "красные дьяволы" также не прочь усилить центр обороны французом.

Скауты клуба уже давно следили за Конате и считают его подписание целесообразным для ближайшего будущего и настоящего времени.

На счету Конате в текущем сезоне 10 матчей за Лейпциг во всех турнирах, в которых он забил один мяч.

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