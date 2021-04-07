Футболист может оказаться в другом английском клубе.
Ибраима Конате, getty images
07 апреля 2021, 18:57
Защитник немецкого Лейпцига Ибраима Конате заинтересовал английский Манчестер Юнайтед.
Как сообщает Eurosport, Юнайтед ищет варианты замены ивуарийца Эрика Байи, который может перейти в другой клуб грядущим летом.
Ранее уже сообщалось, что 21-летний француз прошел медосмотр для другого английского клуба — Ливерпуля, однако "красные дьяволы" также не прочь усилить центр обороны французом.
Скауты клуба уже давно следили за Конате и считают его подписание целесообразным для ближайшего будущего и настоящего времени.
На счету Конате в текущем сезоне 10 матчей за Лейпциг во всех турнирах, в которых он забил один мяч.
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