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Представитель интересов ряда футболистов поделился ожиданиями от ближайшего трансферного окна.

Джонатан Барнетт, представляющий интересы Гарета Бэйла (Реал), Ибраима Конате (РБ Лейпциг), Джека Грилиша (Астон Вилла), Эдуардо Камавинга (Ренн) и других футболистов, высказался о предстоящем летнем трансферном окне.

"Я ожидаю 3-4 очень крупные сделки, которые побьют множество рекордов. Надеюсь, это случится.

У нас очень хорошие игроки. Камавинга -, возможно, лучший молодой футболист в мире. У нас есть Грилиш, есть Конате. Но в целом у меня более сотни игроков", – цитирует Барнетта Evening Standard со ссылкой на The Athletic.

Ранее сообщалось, что защитник Лейпцига Конате близок к переходу в Ливерпуль.

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