Англия

Football.ua расскажет истории игроков, которые "нашли себя" в арендах.

Джесси Лингард является одним из лучших игроков текущего сезона в английской Премьер-лиге. Его переход в аренду в Вест Хэм был отличным ходом от Дэвида Мойеса, который извлекает максимум из полузащитника, арендованного из Манчестер Юнайтед.

С момента его дебюта за "хаммерс" третьего февраля ни у одного игрока в Премьер-лиге не было больше забитых голов, чем у Лингарда с шестью голами и тремя передачами. Благодаря победе над Вулверхэмптоном, в которой Джесси сыграл ключевую роль, "молотобойцы" попали в четверку лучших команд.

Такая умопомрачительная форма позволила 28-летнему игроку вернуться в сборную Англии. Возможно, мы даже увидим его на Евро-2020. Мы расскажем о семи футболистах, которые сумели реанимировать свою карьеру благодаря уходу в аренду.

Карлос Тевес (Вест Хэм — Манчестер Юнайтед, 2007-09)

В далеком 2007 году молодой и амбициозный Карлос Тевес присоединился к Манчестер Юнайтед по двухлетнему договору аренды стоимостью около 10 миллионов фунтов стерлингов.

Тевес выигрывал чемпионские титулы в обоих сезонах на Олд Траффорд, а также Лигу чемпионов в 2008 году, но сэр Алекс Фергюсон решил не выкупать футболиста. В конце концов он присоединился к Манчестер Сити, где стал значимым игроком в истории клуба.

Робби Кин (Интер — Лидс, 2000-01)

Карьера ирландца Робби Кина в Италии завершилась ровно в тот момент, когда Марко Тарделли сменил Марчело Липпи в Интере. На него попросту перестали рассчитывать и забивному форварду пришлось искать себе новый клуб.

Следующая ступень — Лидс. Он забил девять голов в 18 матчах Премьер-лиги во второй половине сезона-2000/01 и вывел Лидс Дэвида О'Лири на четвертое место, прежде чем подписать полноценный контракт на 12 миллионов фунтов.

Джек Уилшир (Арсенал — Болтон, 2010)

Перспективный английский полузащитник Джек Уилшир не сразу зарекомендовал себя в Арсенале. Сначала Арсен Венгер отправил его в аренду в Болтон, чтобы он получил больше опыта игр в первой команде.

Болтон только выиграл от этой сделки, поскольку Уилшир провел 14 матчей, забив один гол, и произвел на "троттерс" такое впечатление, что клуб попытался взять его в аренду снова. Однако Венгер решил, что паренек готов стать основным футболистом "канониров".

Иван Кампо (Реал Мадрид — Болтон, 2002-03)

Продолжим тему Болтона. Иван Кампо, испанец, который в основном считался запасным в мадридском Реале, изначально прибыл на Туманный Альбион в аренду на один сезон, когда клуб расцветал под руководством Сэма Эллардайса.

Бывшему футболисту сборной Испании так понравилось играть за Уондерерс, что он отказался от возвращения на Сантьяго Бернабеу и, в итоге, остался в Болтоне еще на пять лет. Там и прошли его лучшие годы.

Хенрик Ларссон (Хельсингборг — Манчестер Юнайтед, 2007 г.)

Учитывая, что Ларссон был в Манчестер Юнайтед всего 2,5 месяца, швед проявил себя отлично на Олд Траффорд, забив три гола в 13 матчах. Он помог "красным дьяволам" на пути к завоеванию титула Премьер-лиги.

Сэр Алекс несколько лет спустя признавался в СМИ, что сделал бы все, чтобы удержать его в клубе. Но Ларссон выполнил обещание, данное своей семье и руководству клубу, и в марте вернулся в родной шведский Хельсингборг. А жаль.

Юрген Клинсманн (Сампдория — Тоттенхэм, 1997-98)

Немецкий нападающий был очень важной фигурой на Уайт Харт Лейн во время сезона-1994/95 в английской Премьер-лиге. Он настолько понравился фанатам и тренерскому штабу "шпор", что его попросту не хотели отпускать обратно в Сампдорию.

И все же, он стал местной легендой, когда вернулся в Северный Лондон в 1997 году. Тогда он забил девять голов в 15 матчах чемпионата, в том числе — четыре против Уимблдона. И во многом благодаря этому Тоттенхэм смог избежать вылета.

Ромелу Лукаку (Челси — Вест Бромвич, 2012-13)

Бельгийский нападающий сейчас является одним из лучших на своей позиции в мировом футболе. Свой самый яркий след в чемпионате Англии он оставил именно в составе Вест Бромвича, где находился в аренде из Челси.

Лукаку забил 17 голов в 35 играх Премьер-лиги, включая хет-трик в ворота Манчестер Юнайтед в финальном матче сэра Алекса Фергюсона. Именно бельгиец своей результативностью вывел "бэгги" на восьмое место. Затем Ромелу забил 15 голов в 31 матче в аренде за Эвертон в следующем сезоне, а "ириски" закончили сезон пятыми.

По мотивам The Sun.

Богдан Бондаренко, Football.ua.