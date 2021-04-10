Англия

Спасать "сорок" будут всей дружной футбольной семьей.

Как стало известно журналистам британского подразделения BBC, Фонд поддержки Ньюкасл Юнайтед (NUST) обратился к фанатам клуба с просьбой внести доступный им размер пожертвования на счета трастового фонда "The 1892 Pledge" ("Клятва 1892") для того, чтобы, в случае продажи контрольного пакета акций владельцем клуба Майком Эшли, выкупить долю в клубе за счет средств его поклонников.

Напомним, что, после появления информации о скорой продаже клуба компании из Саудовской Аравии, активизировались слухи о якобы существующих договоренностях с текущим владельцем клуба и представителями восточной страны, против чего резко выступили против преданные фанаты "сорок".

Организатор сбора средств Грег Томлинсон выступил с заявлением по этому поводу: "На протяжении десятилетий болельщикам говорили, что они являются источником жизненной силы клуба, но, когда принимаются важные решения, они всегда остаются в стороне. Прискорбно, что в футболе, как и в жизни, главное — деньги.

Сбор средств даст нам финансовую поддержку, чтобы наши голоса были должным образом услышаны, когда клуб в конечном итоге будет продан.

NUST стремится создать денежный запас, который может либо дать болельщикам небольшую долю в клубе, если она будет продана, пока Ньюкасл находится в Премьер-лиге, либо показать, что существуют фанаты, готовые вмешаться для того, чтобы помочь спасти клуб в случае вылета и финансовых последствий, которые могут привести к смене собственника".

Стоит отметить, что трастовый фонд уже насчитывает более 14 тыс. участников.

В случае, если задумка фанатов о выкупе не удастся, они намерены передать вырученные средства на счета благотворительных организаций, базирующихся на северо-востоке Англии.

Напомним, что на данный момент Ньюкасл занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, находясь на расстоянии всего в одно очко от зоны вылета.