Англия

Аргентинский тренер может покинуть "павлинов".

Марсело Бьелса опроверг слухи об успешных переговорах с Лидс Юнайтед о новом контракте.

"Эта информация не соответствует действительности. Я игнорирую подобные слухи. Подобную информацию вам может сообщить клуб или я.

Если бы у меня было, что вам сообщить, я бы это сделал", — приводит слова тренера Goal.

Отметим, что "павлины" после 31 матча набрали 45 пунктов и находятся на десятой строчке турнирной таблицы.

Напомним, что ранее Бьелса решил разыграть автомобиль среди сотрудников Лидса.