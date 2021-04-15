Аргентинский тренер может покинуть "павлинов".
Марсело Бьелса, getty images
15 апреля 2021, 22:58
Марсело Бьелса опроверг слухи об успешных переговорах с Лидс Юнайтед о новом контракте.
"Эта информация не соответствует действительности. Я игнорирую подобные слухи. Подобную информацию вам может сообщить клуб или я.
Если бы у меня было, что вам сообщить, я бы это сделал", — приводит слова тренера Goal.
Отметим, что "павлины" после 31 матча набрали 45 пунктов и находятся на десятой строчке турнирной таблицы.
Напомним, что ранее Бьелса решил разыграть автомобиль среди сотрудников Лидса.