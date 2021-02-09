Англия

Аргентинский специалист подвел итог поединка английской Премьер-лиги.

Главный тренер Лидса Марсело Бьелса прокомментировал победу на Кристал Пэлас в поединке 23-го тура АПЛ.

"Очень важно, что мы не пропустили. Мы не совершали никаких ошибок, которые могли бы облегчить атаки соперника. Наша игра в нападении была достаточно хороша, чтобы забить два мяча, и мы могли бы забить еще.

Мы владели инициативой на протяжение всего поединка. Самое главное сейчас — это поддерживать стабильность", — приводит слова Бьелсы BBC со ссылкой на Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Бьелса решил разыграть автомобиль среди сотрудников Лидса.

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