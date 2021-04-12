Тоттенхэм потерпел домашнее поражение от Манчестер Юнайтед в матче 31-го тура английской Премьер-лиги.

Данный проигрыш стал 10-м для "шпор" в текущем сезоне  АПЛ.

По информации Squawka, главный тренер команды Жозе Моуриньо впервые в карьере проиграл 10 матчей в чемпионате в рамках одного сезона.

Ранее Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от Манчестер Юнайтед.