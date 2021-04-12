Англия 12 апреля 2021, 11:48 Моуриньо впервые в карьере тренера проиграл 10 матчей чемпионата в одном сезоне Наставник "шпор" проводит не лучший розыгрыш. Жозе Моуриньо, getty images 12 апреля 2021, 11:48 Тоттенхэм потерпел домашнее поражение от Манчестер Юнайтед в матче 31-го тура английской Премьер-лиги. Данный проигрыш стал 10-м для "шпор" в текущем сезоне АПЛ. По информации Squawka, главный тренер команды Жозе Моуриньо впервые в карьере проиграл 10 матчей в чемпионате в рамках одного сезона. Ранее Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от Манчестер Юнайтед. Люди Жозе Моуриньо Команды Тоттенхэм Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте