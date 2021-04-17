Англия

К футболисту проявили неуважение в соцсети.

Защитник Астон Виллы Тайрон Мингс получил в Direct социальной сети Instagram расистские оскорбления.

Один из пользователь Сети написал англичанину: "Чертов ниггер, уходи из футбола, чертова свинья".

"Еще один день в жизни социальных сетей без фильтра. Пожалуйста, не жалейте нас, просто стойте бок о бок в борьбе за перемены. Социальные Сети без этого не становятся безопаснее", — написал Мингс в Twitter.

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