Англия

Однако не каждый из них будет носить для нападающего привлекательный характер.

Лондонский Тоттенхэм в матче 32-го тура английской Премьер-лиги провел очередной результативный поединок на поле Эвертона, однако сумел увезти с Гудисон Парк лишь одно очко (2:2).

Эвертон — Тоттенхэм 2:2 Видео голов и обзор матча

Оба мяча "шпор" в этой встрече оказались на счету их главной ударной силы — нападающего Харри Кейна, который своими точными ударами создал подспорье для очередных рекордных достижений.

Начиная с более "приятного", отметим, что, согласно информации от статистического портала Opta, английский форвард стал первым игроком в истории АПЛ, которому удалось забить два и более мячей в трех кряду гостевых поединках против одного соперника. Эвертон пострадал от выстрелов "урагана" в сентябре 2017, декабре 2018 и апреле 2021 соответственно.

В то же самое время, 27-летний нападающий имеет повод для грусти — ему удалось в отчетный вечер забить свой 164-й гол в "элитном" английском дивизионе, однако этот показатель позволил ему выйти на единоличное первое место в рейтинге лучших бомбардиров среди клубов, которые никогда не добивались победы в данном состязании.

Также, нельзя было пройти стороной мимо очередного увеличения показателя феноменальной результативности данного игрока под руководством Жозе Моуриньо. Кейн был непосредственно вовлечен в 62 голевых действия (45 голов и 17 голевых передач), с момента прихода португальского специалиста в клуб в ноябре 2019 года. Это — наивысший показатель среди всех футболистов АПЛ за данный период.

Навыки главного бомбардира Тоттенхэма могут пригодиться его команде уже в следующей домашней игре против Саутгемптона, которая состоится 21 апреля.