Нападающий сборной Украины Роман Яремчук может сменить бельгийский Гент на представителя АПЛ Вулверхэмптон.

По информации издания Het Laatste Nieuws, "волки" серьезно нацелены на подписание Яремчука, так как испытывают проблемы в атакующей линии.

Команда уже вышла на трансферный рынок с целью купить футболиста с подобными антропометрическими данными, которыми владеет украинец.

Напомним, контракт Романа Яремчука с Гентом рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне на его счету 18 голов в 36 играх во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Яремчук намерен определиться со своей будущей командой до старта предстоящего Евро-2020.