Украинец интересен команде из Англии.
ФК Гент
17 апреля 2021, 10:27
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук может сменить бельгийский Гент на представителя АПЛ Вулверхэмптон.
По информации издания Het Laatste Nieuws, "волки" серьезно нацелены на подписание Яремчука, так как испытывают проблемы в атакующей линии.
Команда уже вышла на трансферный рынок с целью купить футболиста с подобными антропометрическими данными, которыми владеет украинец.
Напомним, контракт Романа Яремчука с Гентом рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне на его счету 18 голов в 36 играх во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Яремчук намерен определиться со своей будущей командой до старта предстоящего Евро-2020.