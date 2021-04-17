Англия

Украинец интересен команде из Англии.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук может сменить бельгийский Гент на представителя АПЛ Вулверхэмптон.

По информации издания Het Laatste Nieuws, "волки" серьезно нацелены на подписание Яремчука, так как испытывают проблемы в атакующей линии.

Команда уже вышла на трансферный рынок с целью купить футболиста с подобными антропометрическими данными, которыми владеет украинец.

Напомним, контракт Романа Яремчука с Гентом рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне на его счету 18 голов в 36 играх во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Яремчук намерен определиться со своей будущей командой до старта предстоящего Евро-2020.