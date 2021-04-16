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Украинец не хочет беспокоиться лишний раз во время предстоящего турнира.

Украинский нападающий Гента Роман Яремчук намерен определиться со своей будущей командой до старта предстоящего Евро-2020 этим летом. Об этом сообщает HLN.

По информации источника, у 25-летнего украинца есть намерения уладить все вопросы своего будущего до начала чемпионата Европы, чтобы он не испытывал лишнего давления в составе национальной команды.

Также отмечается, что руководство бельгийского клуба намерено выручить за футболиста около 15-20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Яремчук провел 36 поединков, в которых забил 18 голов и отдал 6 ассистов.

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