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Украинец получил самую низкую оценку от авторитетного портала.

Стали известны оценки футболистов по итогу матче 32-го тура чемпионата Бельгии между Стандардом и Гентом по версии WhoScored.

Худшую оценку получил украинский форвард гостей Роман Яремчук – 5,6.

За 90 минут матча украинец не реализовал пенальти, нанес 3 удара по воротам (1 в створ и 2 мимо), 35 раз коснулся мяча, отдал 18 точных передач из 22 (82%), в том числе 1 ключевую, совершил 1 удачную обводку из 3 и выиграл 1 верховую дуэль.

Напомним, что Яремчук вошел в топ-15 бомбардиров сборной Украины.

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