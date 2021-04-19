Англия

"Орлы" нацелились на французского специалиста.

Кристал Пэлас собирается пригласить легенду лондонского Арсенала Патрика Виейру на пост главного тренера, сообщает The Athletic.

Источник утверждает, что Рой Ходжсон покинет команду в конце текущего сезона и место для француза освободится.

Отметим, что ранее Патрик Виейра работал главным тренером в Ницце, но из-за неудовлетворительных результатов был уволен.

Напомним, что французский специалист претендовал на должность главного тренера Борнмута.