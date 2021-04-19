Англия

Итальянский полузащитник может перебраться в чемпионат Англии.

Арсенал нацелился на подписание Мануэля Локателли в ближайшее трансферное окно, сообщает издание Il Resto del Carlino.

Итальянский полузащитник в текущем сезоне здорово показал себя и привлек интерес множества европейских топ-клубов.

В текущем сезоне Мануэль Локателли провел в футболке Сассуоло 25 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить три гола и отдать две результативные передачи.

Напомним, что итальянский полузащитник ранее прокомментировал интерес со стороны Манчестер Сити.