Итальянский полузащитник может перебраться в чемпионат Англии.
Мануэль Локателли, getty images
19 апреля 2021, 21:57
Арсенал нацелился на подписание Мануэля Локателли в ближайшее трансферное окно, сообщает издание Il Resto del Carlino.
Итальянский полузащитник в текущем сезоне здорово показал себя и привлек интерес множества европейских топ-клубов.
В текущем сезоне Мануэль Локателли провел в футболке Сассуоло 25 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить три гола и отдать две результативные передачи.
Напомним, что итальянский полузащитник ранее прокомментировал интерес со стороны Манчестер Сити.