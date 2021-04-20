Англия

Поединок 32-го тура АПЛ между этими командами завершился вничью.

В поединке 32-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль отправился в гости к Лидс Юнайтед, где упустил победу в заключительные минуты встречи из-за гола Диего Льоренте.

Еще на предматчевой разминке футболисты "павлинов" решили устроить акцию против создания Суперлиги, одним из основателей которой стали мерсисайдцы. Подопечные Марсело Бьелсы вышли на поле в футболках с логотипом Лиги чемпионов и фразой "Заслужите", но на этом колкости в адрес "красных" не ограничились.

Уже после завершения поединка пресс-служба Лидса опубликовала результат в своем официальном Twitter-аккаунте, сопроводив забавной надписью: "Сдержали команду Суперлиги Мерсисайд Редс благодаря голу Льоренте, принесшему ничью в концовке".

Таким образом, Лидс сделал отсылку к названию Ливерпуля в более старых версиях футбольного симулятора Pro Evolution Soccer, который из-за отсутствия лицензии порой вынужден использовать для клубов выдуманные названия и эмблемы. Так, Ливерпуль назывался Мерсисайд Редс и имел такую эмблему:

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